Que retenir des résultats des dernières élections ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc possible que le RN soit à près de 22% à Plescop ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus évident au moment d'analyser le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Plescop, la liste RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, glanant 24,55% des votes face à Valérie Hayer à 20,76% et Raphaël Glucksmann à 19,3%.

14:32 - Quel a été le dénouement de l'élection présidentielle 2022 à Plescop ?

La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Plescop lors du premier tour de la présidentielle avec 35,91%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 19,35%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,77% et 7,65% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 32,81% contre 67,19%.