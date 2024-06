En direct

19:47 - Quels sont les scénarios de reports des voix de gauche à Pleucadeuc ? Une autre question de ces élections législatives est celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,67% des voix dans la localité. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann a plus récemment glané 11,46% à Pleucadeuc début juin. Mais ce sont 23% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (5,98%), de Marie Toussaint (5,85%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,32%).

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Pleucadeuc Que peut-on retenir de l'ensemble de ces données ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Pleucadeuc entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc conclure que le RN sera à près de 25% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Pleucadeuc dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella aux européennes Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est majeur. Consulter des résultats aussi récents peut donc sembler aussi indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Pleucadeuc, avec 31,59% des bulletins valides devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 15,85%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 11,46%.

14:32 - Pleucadeuc avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Pleucadeuc avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,7%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 35,05% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,58% et 4,72% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 37,51% contre 62,49%.

12:32 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Pleucadeuc ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella à ces élections législatives sera très analysé. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Pleucadeuc, obtenant 17,55% des suffrages sur place, contre 36,62% pour Paul Molac (Régionaliste). Pas de changement au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Paul Molac (Régionaliste) pour le leadership localement.

11:02 - Pleucadeuc et législatives : démographie, économie et choix électoraux Comment les habitants de Pleucadeuc peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? Dans la commune, 18,42% des résidents sont des enfants, et 8,85% de 75 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (72,75%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 805 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,64%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,72%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Pleucadeuc mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,64% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - C'est l'heure de voter à Pleucadeuc : les législatives débutent Au cours des consultations politiques antérieures, les 1 880 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes de début juin, parmi les 1 568 inscrits sur les listes électorales à Pleucadeuc, 44,77% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 41,58% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,04% au premier tour et seulement 50,13% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Pleucadeuc cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.