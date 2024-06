Résultat des législatives à Pleugriffet : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Qui a remporté la présidentielle en 2022 à Pleugriffet ? C'est probablement l'élection présidentielle qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,35% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Pleugriffet. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,15% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,88%. Valérie Pécresse prenait la quatrième place avec seulement 4,81% des voix pour sa part. Rebelotte au deuxième tour devant Emmanuel Macron avec une candidate du RN à 51,53% contre 48,47%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Pleugriffet lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Alice Gohin en tête au premier tour, avec 23,95% dans la ville, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Morbihan. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Nicole Le Peih (LREM) chez les électeurs avec 58,11%.

11:02 - Pleugriffet et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Pleugriffet, le scrutin est en cours. Avec ses 10,24% d'agriculteurs pour 1 286 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 53 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la localité, 18,27% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,44% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 40,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 42,27% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 263,57 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Pleugriffet, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Abstention à Pleugriffet : quelles perspectives pour les législatives ? L'un des critères principaux des législatives sera indiscutablement le niveau d'abstention à Pleugriffet (56120). Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,91% au premier tour. Au second tour, 55,6% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Pleugriffet ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 936 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,26% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 19,76% au second tour. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des Français seraient par exemple en mesure de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Pleugriffet.