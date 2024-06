En direct

19:51 - Les orphelins de la gauche unie convoités La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, devrait en attirer une portion. Aux européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 17,66% à Ploeren. Mais ce sont 29% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,71%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,23%) et enfin de Léon Deffontaine (2,14%). La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Ploeren, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 21,78% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'époustouflante progression du Rassemblement national à Ploeren en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de résultats. Mais des pistes se distinguent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Ploeren entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 22% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Ploeren dans la moyenne nationale concernant le RN début juin Se retourner sur le dernier vote en date peut aussi sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les européennes 2024 à Ploeren. Le bulletin glanait 26,15% des voix, devant Valérie Hayer à 19,92% et Raphaël Glucksmann à 17,66%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Ploeren au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Ploeren avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,48%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 36,55% des voix. Ploeren n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,87% et 7,12% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 33,37% contre 66,63%.

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc présidentiel la dernière fois Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera très commenté pour cette élection du Parlement, localement. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Ploeren en 2022, lors des élections législatives, avec 14,91% au premier tour, contre 37,57% pour Anne Le Hénanff (Ensemble !), Ploeren étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Morbihan. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Anne Le Hénanff (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Ploeren : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quelle influence les électeurs de Ploeren exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,28% et une densité de population de 323 hab/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 744 euros par an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2 785 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,92%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,91%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Ploeren mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,65% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - La participation aux législatives à Ploeren Au fil des consultations démocratiques passées, les 6 928 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des précédentes européennes, parmi les 5 626 inscrits sur les listes électorales à Ploeren, 59,47% étaient allés voter, contre une participation de 52,69% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,94% au premier tour. Au deuxième tour, 50,64% des électeurs se sont déplacés. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record.