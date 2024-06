Résultat des législatives à Plombières-les-Bains : l'élection 2024 en direct

Revenir sur le dernier scrutin législatif fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Avec 16,01% à Plombières-les-Bains, le RN avait été devancé par les 49,72% du binôme Divers droite au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Sur la commune de Plombières-les-Bains, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien FN. Une victoire, donc, pour Christophe Naegelen dans la localité.

11:02 - Démographie et politique à Plombières-les-Bains, un lien étroit

Quelle influence les électeurs de Plombières-les-Bains exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 14,72% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de mesures sur le travail. Avec 39,09% de population active et une densité de population de 62 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (44,29%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 715 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,67%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,91%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 28,9%, comme à Plombières-les-Bains, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.