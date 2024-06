En direct

19:52 - Une prévision de 32% à 37% pour la gauche à Plouzané L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait atteint 22,89% à Plouzané pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 37% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,12%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,51%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,66%). Au cours du premier tour des législatives à Plouzané, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 32% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 9 points à Plouzané Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 20% ou plus à Plouzané ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Plouzané au début du mois ? Le verdict des élections bien plus récemment encore est incontournable. Regarder juste derrière semble donc tout aussi avisé au moment du scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Bardella qui a fini première des élections européennes 2024 à Plouzané, avec 24,06% des bulletins, soit 1365 voix, devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 22,89%, et Valérie Hayer avec 17,34%.

14:32 - Quel candidat a remporté la présidentielle en 2022 à Plouzané ? Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Ce sont Emmanuel Macron avec 33,33% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,11% qui s'imposaient au premier tour de l'élection présidentielle à Plouzané. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 18,3% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 69,22% contre 30,78% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Avec 13% à Plouzané, le RN était devancé par les 37,37% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription du Finistère. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés LREM avec 45,29% contre 54,71% pour les vainqueurs. Didier Le Gac remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Plouzané Comment les électeurs de Plouzané peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Avec 41,06% de population active et une densité de population de 378 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 8,22% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (89,39%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 5 329 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,50%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,32%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,27% à Plouzané, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Plouzané : facteurs et implications À Plouzané, l'un des critères clés de ces législatives 2024 sera le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,28% au premier tour. Au second tour, 49,88% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Plouzané ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,29% au niveau de l'agglomération. La participation était de 77,69% au premier tour, ce qui représentait 8 063 personnes. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les législatives ?