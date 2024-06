En direct

19:10 - 8 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Plumelec Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection simple, on peut déduire que le RN sera à près de 28% ou plus à Plumelec ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,22% pour Jordan Bardella à Plumelec il y a trois semaines Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont le verdict est aussi à étudier avec attention. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui arrive maintenant. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Plumelec, avec 37,22%, soit 441 voix. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 18,9% et Raphaël Glucksmann à 9,7%.

14:32 - 32,06% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Plumelec C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Plumelec lors du premier tour de la présidentielle avec 32,06%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 29,12%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,68% et 4,79% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 44,68% contre 55,32%.

12:32 - Quel score à Plumelec pour Ensemble ce dimanche soir ? Le nombre de votes en faveur du RN sera très observé au niveau local pour cette élection du Parlement 2024. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Plumelec, grappillant 20,83% des voix sur place, contre 28,13% pour Nicole Le Peih (LREM). Plumelec choisira d'ailleurs Nicole Le Peih au second tour, finalement en tête localement avec 55,74%.

11:02 - Plumelec et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Plumelec, les élections sont en cours. Avec une population de 2 714 habitants répartis dans 1 474 logements, cette ville présente une densité de 45 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 164 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 618 foyers fiscaux. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,77% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,54% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 9,17%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 1959,28 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Plumelec incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Plumelec ? Au fil des dernières années, les 2 781 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 56,88% des personnes en capacité de voter à Plumelec avaient pris part au scrutin, contre une participation de 56,08% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,34% au premier tour. Au second tour, 48,52% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.