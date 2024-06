En direct

19:50 - Quels pourraient être les reports pour le vote Nupes à Pluméliau-Bieuzy ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, devrait en séduire une portion. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Pluméliau-Bieuzy, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,07% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 11,35% à Pluméliau-Bieuzy pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 22% sur place.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 14 points à Pluméliau-Bieuzy Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 24% voire plus à Pluméliau-Bieuzy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la petite démonstration de Bardella à Pluméliau-Bieuzy Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Il y a quelques semaines en effet, à Pluméliau-Bieuzy, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, cumulant 38,43% des votes contre Valérie Hayer à 12,88% et Raphaël Glucksmann à 11,35%. Dans le détail, 701 habitants l'ont choisie dans la localité.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Pluméliau-Bieuzy Le choix du chef de l'Etat est sans doute la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 30,68% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Pluméliau-Bieuzy. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,84% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,71%. Valérie Pécresse devait alors se placer parmi les figurants avec 6,25% des suffrages. Avec 49,45%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,55%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Pluméliau-Bieuzy ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Pluméliau-Bieuzy, obtenant 16,44% des voix sur place, contre 43,29% pour Benoît Quéro (Les Républicains). Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Le poids démographique et économique de Pluméliau-Bieuzy aux élections législatives Les données démographiques et socio-économiques de Pluméliau-Bieuzy mettent en lumière des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,36% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (71,46%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 961 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,64%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,7%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pluméliau-Bieuzy mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,39% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Pluméliau-Bieuzy Au fil des dernières années, les 4 512 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, sur les 3 543 personnes en âge de voter à Pluméliau-Bieuzy, 46,2% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 46,6% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,07% au premier tour et seulement 51,58% au second tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour.