L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Front populaire ? Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 17,63% des bulletins dans la localité. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 10,05% à Plumelin pour les élections continentales. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 19% sur place.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On ne peut donc pas exclure que le RN puisse dépasser les 28% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Plumelin en 2022 ?

L'élection suprême est sans doute la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Plumelin avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,38%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 35,4% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 13,29% et 4,71% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 42,9% contre 57,1%.