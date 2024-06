En direct

19:49 - Quelles sont les options de reports des voix de gauche à Pont-à-Marcq ? L'autre source de doute de ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,64% des bulletins dans la commune. La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 10,7% à Pont-à-Marcq pour les élections continentales. Mais ce sont 23% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (5,83%), de Marie Toussaint (5,19%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,04%).

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Pont-à-Marcq en 5 ans Alors que tirer de tous ces scores ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà engrangé 12 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit à environ 30% voire plus à Pont-à-Marcq ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 35,06% à Pont-à-Marcq au début du mois Le résultat des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Le 9 juin en effet, à Pont-à-Marcq, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, avec 35,06% des votes devant Valérie Hayer à 17,25% et Raphaël Glucksmann à 10,7%. Ce sont alors 439 habitants qui l'ont choisie dans la localité.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Pont-à-Marcq lors de l'élection présidentielle C'est certainement le scrutin présidentiel qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Pont-à-Marcq avec 25,41% contre 34,78% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 16,45% et 5,94% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40,75% contre 59,25%.

12:32 - Quel résultat à Pont-à-Marcq pour la majorité ce dimanche ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Pont-à-Marcq, grappillant 19,95% des suffrages sur place, contre 29,97% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 39,72% contre 60,28% pour les vainqueurs. Charlotte Parmentier-Lecocq conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Pont-à-Marcq : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques de Pont-à-Marcq montrent des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,61%. En outre, le taux de familles propriétaires (66,06%) souligne le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (88,13%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 168 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,83%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,09%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,2% à Pont-à-Marcq, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Pont-à-Marcq La participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 à Pont-à-Marcq. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 79,2% des électeurs de la ville. La participation était de 78,7% au premier tour, c'est-à-dire 1 788 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,27% au premier tour. Au second tour, 48,2% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Pont-à-Marcq ? Les jeunes montrent couramment un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?