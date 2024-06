Résultat des législatives à Pont-du-Château : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Pont-du-Château, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Pont-du-Château, le binôme Nupes avait en effet cumulé 36,5% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 13,69% à Pont-du-Château. Mais ce sont 27% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,71%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,22%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (4,54%).

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement progressé à Pont-du-Château Difficile de tirer des conclusions de tous ces scores. Mais des tendances apparaissent… Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti a en effet déjà gagné 15 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive tout proche des 30% à Pont-du-Château ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Pont-du-Château au début du mois ? Revenir sur le séisme du 9 juin semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes à Pont-du-Château. L'extrême droite a cumulé 36,48% des votes, face à Valérie Hayer à 14,13% et Raphaël Glucksmann à 13,69%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Pont-du-Château au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,21% contre 30,85% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,17% et 5,68% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,63% contre 58,37%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Pont-du-Château ? Revenir sur le dernier scrutin législatif fait sens au moment de l'élection du jour. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Pont-du-Château, comptant 21,88%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 36,50% des voix. Pas de changement au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à André Chassaigne (Nupes) pour le leadership localement.

11:02 - Élections législatives à Pont-du-Château : impact de la démographie et de l'économie locale A la mi-journée des élections législatives, Pont-du-Château apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 12 459 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 706 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 844 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,58%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 477 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 6,42%, Pont-du-Château se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 689 € par an, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. Finalement, à Pont-du-Château, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Pont-du-Château L'analyse des dernières consultations démocratiques permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Lors des précédentes européennes, 54,22% des inscrits sur les listes électorales de Pont-du-Château avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 51,03% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,68% au premier tour. Au deuxième tour, 41,72% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Pont-du-Château cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.