Résultat des législatives à Pont-Saint-Esprit : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Pont-Saint-Esprit ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, pourrait en rassembler une portion. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait cumulé 11,07% à Pont-Saint-Esprit il y a quelques jours. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 22% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (8,4%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,72%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,94%). A l'occasion du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 18,78% des suffrages dans la localité.

18:42 - Qui pourra vaincre le RN à Pont-Saint-Esprit ? Difficile de trouver une logique politique dans tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions émergent… La progression du RN semble déjà forte à Pont-Saint-Esprit entre le score de Jordan Bardella en 2019 (39,43%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (46,86%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression de près de quinze points en comparaison des élections de 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 47% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Pont-Saint-Esprit il y a trois semaines Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi pertinent au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Pont-Saint-Esprit. Le bulletin a cumulé 46,86% des votes, soit 1719 voix, devant Raphaël Glucksmann à 11,07% et Valérie Hayer à 9,73%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Pont-Saint-Esprit lors de la dernière présidentielle Chose rare : le RN avait affiché au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives 2022 à Pont-Saint-Esprit que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La présidente du mouvement avait engrangé 34,9% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 19,41% et 18,94%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,08% contre 41,92%).

12:32 - Quel score pour le RN aux législatives 2024 à Pont-Saint-Esprit ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN tirait son épingle du jeu à Pont-Saint-Esprit au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Pierre Meurin devant ses concurrents au premier tour, avec 39,49% dans la cité, partie intégrante de la 4ème circonscription du Gard. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 63,28%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,72%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Pont-Saint-Esprit aux élections législatives Dans la commune de Pont-Saint-Esprit, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 17,77% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Avec 40,12% de population active et une densité de population de 555 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de familles ne détenant aucune voiture (28,14%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 3 011 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,53% et d'une population étrangère de 6,69% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Pont-Saint-Esprit mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,51% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Pont-Saint-Esprit L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 7 378 personnes en capacité de voter à Pont-Saint-Esprit s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 50,8%), à comparer avec un taux de participation de 50,6% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,67% au premier tour. Au second tour, 42,91% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Pont-Saint-Esprit cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 7 027 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 74,27% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 73,44% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 167 personnes.