La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance sans garantie. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Pontenx-les-Forges, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,28% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 14,91% à Pontenx-les-Forges le 9 juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 25% sur place.

Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces scores. Mais des tendances se distinguent… L'étiquette Rassemblement national pourrait atteindre près de 30% à Pontenx-les-Forges lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par les élections du 9 juin s'applique localement. Le RN est même crédité d'environ un tiers des voix dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la localité.

Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui a dominé les européennes 2024 à Pontenx-les-Forges, avec 32,59% des votes (247 voix) devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 14,91%, et la liste de Valérie Hayer avec 14,12%.

Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 29,19% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Pontenx-les-Forges. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,73% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,62%. Pontenx-les-Forges n'offrait qu'une quatrième place à Jean Lassalle, avec 8,61% des suffrages. Avec 49,4%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,6%.

11:02 - Démographie et politique à Pontenx-les-Forges, un lien étroit

Quel portrait faire de Pontenx-les-Forges, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 970 logements pour 1 698 habitants, la densité de la ville est de 19 habitants par km². Avec 124 entreprises, Pontenx-les-Forges se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,01% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 38,31% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 50,09% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 996,00 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pontenx-les-Forges manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.