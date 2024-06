En direct

19:48 - Pas de réelle progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Potigny Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 16,23% à Potigny pour ce tour unique des européennes. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 25% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Potigny, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 26,17% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les sondages ?

18:42 - Le RN en force à Potigny avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà forte à Potigny entre le score de Jordan Bardella en 2019 (35,14%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (42,34%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN une progression d'environ quinze points comparé aux élections de 2022 dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 39% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Au début du mois, la victoire du RN à Potigny Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble aussi une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est imposée en tête des élections européennes 2024 à Potigny. Le mouvement a enregistré 42,34% des suffrages, soit 326 voix, devant Raphaël Glucksmann à 16,23% et Valérie Hayer à 12,86%.

14:32 - 33,39% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Potigny Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Potigny à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 33,39% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,26% et 19,34% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 5,66% des voix. La patronne du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 55,41%, devant Emmanuel Macron à 44,59%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Potigny ? La fraction d'électeurs de la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection du Parlement français 2024. Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Potigny au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Martine Vilmet qui se classait en pôle position au premier tour avec 31,40% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Calvados. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 56,04%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,96%.

11:02 - Potigny : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Potigny, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 077 habitants répartis dans 1 014 logements, cette ville présente une densité de 483 hab par km². Ses 94 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (78,3%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 33,1% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 694 euros par an, la ville aspire à plus de prospérité. À Potigny, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Potigny pour les élections législatives Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Potigny (14420), qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 22,49% des électeurs dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 22,27% au second tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,9% au premier tour et seulement 53,94% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des ménages est de nature à inciter les électeurs de Potigny à ne pas rester chez eux.