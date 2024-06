En direct

19:50 - À Presles, qui va tirer parti des voix de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, a des chances d'en séduire une partie. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 12,75% à Presles pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 8,82% de Manon Aubry (LFI), les 5,94% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,45% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 27% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Presles, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 24,76% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,75% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,57% pour Yannick Jadot, 2,64% pour Fabien Roussel et 0,8% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La forte évolution de l'extrême droite à Presles en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 12 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 28% ou plus à Presles ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Presles le 9 juin Le résultat qui a été établi à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a remporté les européennes 2024 à Presles. Ladite liste enregistrait 32,41% des suffrages, soit 529 voix, devant Valérie Hayer à 13,85% et Raphaël Glucksmann à 12,75%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Presles lors de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est sans doute la principale clé pour jauger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Presles lors du premier tour de la présidentielle avec 27,64%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,32%. Presles n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 20,75% et 9,06% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 41,43% contre 58,57%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel la dernière fois En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Presles, cumulant 20,07% des votes sur place, contre 25,10% pour Guillaume Vuilletet (La République en Marche). Il en ira de même au second tour, le parti voyant également le binôme LREM l'emporter.

11:02 - Élections à Presles : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Presles, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. Dans la commune, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 24,62% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (86,8%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 489 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,99%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,06%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Presles mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,02% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Presles ? À Presles, l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,6% des électeurs de la commune, contre une abstention de 19,72% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,42% au premier tour et seulement 49,29% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Presles ? La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des foyers français, cumulée avec les inquiétudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, pourraient en effet impacter la participation à Presles.