En direct

19:50 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la Nupes à Provin ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? Pour le premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 21,8% des votes dans la commune. La liste Glucksmann a plus récemment terminé à 9,64% à Provin pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 17% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,91%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,41%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,39%).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 13 points à Provin Alors que déduire de cette masse de chiffres ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Provin entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut penser que le RN sera à près de 45% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Provin le 9 juin Les résultats de ces législatives pourraient encore plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 50,75% des suffrages se sont en effet dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Provin, devant Valérie Hayer à 10,45% et Raphaël Glucksmann à 9,64%. Le mouvement nationaliste a cumulé ainsi 879 électeurs de Provin.

14:32 - À Provin, le résultat de la présidentielle résonne toujours L'élection à la présidence de la République est sans doute la référence pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait particulièrement frappé les esprits à Provin au cours de la présidentielle avec pas moins de 39,35% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,44% et 15,32% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 6,49% des voix pour sa part. La cheffe du RN elle finissait aussi première au second tour avec 58,85%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Le Rassemblement national se hissait en première position à Provin lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Victor Catteau au sommet au premier tour, avec 37,03% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription du Nord. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 59,86%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,14%.

11:02 - Provin : quand les données démographiques façonnent les urnes La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Provin façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,51%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (71,78%) souligne le poids des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (85,7%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 563 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,86%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,89%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Provin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,98% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Election à Provin : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'observation des rendez-vous électoraux passés permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Pendant les élections européennes de début juin, sur les 3 304 inscrits sur les listes électorales à Provin, 45,97% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 43,94% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,31% au premier tour et seulement 52,88% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Provin ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.