Résultat des législatives à Provins : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Un bloc de gauche estimé entre 19% et 24% à Provins pour ces législatives La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, pourrait en rassembler une portion. A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,02% des suffrages dans la localité. Un score à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 9,69% à Provins pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 11,68% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,07% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,54% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 24% cette fois.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Provins ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait s'élever tout proche des 30% à Provins. Une estimation qui concorde avec les électeurs également gagnés par le parti dans la localité depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Provins il y a trois semaines Une élection très récente a détruit l'équilibre certes fragile trouvé en 2022. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Bardella qui est arrivée en tête des élections du Parlement européen 2024 à Provins, avec 34,96% des voix devant la liste dirigée par François-Xavier Bellamy avec 13,82%, qui avait elle-même devancé la liste de Manon Aubry avec 11,68%.

14:32 - Provins avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Provins lors du premier tour de la présidentielle avec 23,44%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 23,31%. La troisième et la quatrième places revenaient à Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, avec respectivement 22,35% et 11,22% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 47,3% contre 52,7%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Provins ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour cette élection législative. Les élections législatives 2022 à Provins ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 18,95% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de Seine-et-Marne, alors que les candidats Les Républicains réuniront 33,53% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Les Républicains avec 33,60% contre 66,40% pour les vainqueurs. Isabelle Perigault conservait donc son avance sur place.

11:02 - Provins et législatives : démographie, économie et choix électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Provins foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 11 958 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 931 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 3 084 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (60,27%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La présence de 1 590 résidents étrangers, soit 13,12% de la population, participe à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 159 euros par an, la ville dévoile un taux de chômage de 19,31%, synonyme d'une situation économique instable. À Provins, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Elections législatives à Provins : retour sur la participation électorale L'analyse des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Début juin, durant les européennes, sur les 6 394 inscrits sur les listes électorales à Provins, 49,95% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 55,21% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,5% au premier tour. Au second tour, 56,0% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.