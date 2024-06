En direct

19:51 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes dissoute à Quesnoy-sur-Deûle ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? A l'occasion du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 20,91% des votes dans la localité. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment obtenu 10,44% à Quesnoy-sur-Deûle début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 4,96% de Manon Aubry (LFI), les 5,62% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,62% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 21% cette fois.

18:42 - La progression inédite du RN à Quesnoy-sur-Deûle Alors que déduire de tous ces données ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 27% à Quesnoy-sur-Deûle ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quesnoy-sur-Deûle dans la moyenne nationale concernant le RN il y a trois semaines Le verdict qui a été établi à l'issue des élections il y a quelques semaines est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale semble donc aussi évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Quesnoy-sur-Deûle, avec 32,85%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 19,2% et Raphaël Glucksmann à 10,44%.

14:32 - 35,65% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Quesnoy-sur-Deûle L'élection présidentielle est incontestablement la référence pour juger une préférence politique locale. Quesnoy-sur-Deûle avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,84%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 35,65% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 14,72% et 5,92% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,7% contre 60,3%.

12:32 - Quel résultat à Quesnoy-sur-Deûle pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? Analyser le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Quesnoy-sur-Deûle, cumulant 19,76% des suffrages sur place, contre 28,52% pour Brigitte Liso (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette LREM avec 37,35% contre 62,65% pour les vainqueurs. Brigitte Liso remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Quesnoy-sur-Deûle La démographie et le profil socio-économique de Quesnoy-sur-Deûle déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un taux de chômage de 9,67% et une densité de population de 473 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (84,16%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 574 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,72%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,42%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Quesnoy-sur-Deûle mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,58% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

09:32 - Elections législatives précédentes à Quesnoy-sur-Deûle : état des lieux L'un des critères principaux du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Quesnoy-sur-Deûle. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 247 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,48% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 75,47% au premier tour, soit 3 960 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,08% au premier tour et seulement 46,68% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Quesnoy-sur-Deûle ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des Français combinée avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, sont par exemple capables de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Quesnoy-sur-Deûle.