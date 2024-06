La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son score basculer vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 17,61% à Quetigny. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 41% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (17,75%), de l'EELV Marie Toussaint (5,16%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,17%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Quetigny, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 32,2% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à compléter enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

Les données démographiques et socio-économiques de Quetigny révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Dans la commune, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,3% de 75 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (20,43%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 3 277 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,67% et d'une population étrangère de 6,37% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,63% à Quetigny, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.