Résultat des législatives à Radenac : l'élection 2024 en direct

Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Radenac lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Alice Gohin en tête au premier tour, avec 29,02% dans la ville, qui votait pour la 3ème circonscription du Morbihan. Nicole Le Peih (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,89%.

11:02 - Élections législatives à Radenac : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la commune de Radenac, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Dans le village, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,18% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (76,22%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 389 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,50%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,02%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Radenac mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,26% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.