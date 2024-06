Résultat des législatives à Raon-aux-Bois : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus indispensable au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. 38,48% des votes se sont en effet portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Raon-aux-Bois, contre Valérie Hayer à 12,16% et Raphaël Glucksmann à 10,53%. Le mouvement nationaliste a terminé en tête avec 212 votants de Raon-aux-Bois.

14:32 - Raon-aux-Bois avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle

C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait énormément séduit à Raon-aux-Bois au cours de la présidentielle 2022 avec pas moins de 30,38% des voix au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,64% et 15,64% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 6,92% des voix. Nouveau coup de marteau de la cheffe du RN au 2e tour contre Macron avec 52,17%.