En direct

19:49 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Revigny-sur-Ornain scruté Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Revigny-sur-Ornain, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,02% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 10,25% à Revigny-sur-Ornain. Mais on peut en revanche estimer un score de 18% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,73%), de l'EELV Marie Toussaint (3,15%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,13%).

18:42 - 8 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Revigny-sur-Ornain Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire du Rassemblement national à Revigny-sur-Ornain Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. C'est en effet la liste RN poussée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes 2024 à Revigny-sur-Ornain, avec 45,27% des suffrages exprimés, soit 402 voix, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 12,73%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,25%.

14:32 - 37,07% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Revigny-sur-Ornain Le scrutin présidentiel est probablement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. La présidentielle avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La leader de l'ancien Front national cumulait déjà 37,07% au premier tour contre 23,24% pour Emmanuel Macron et 14,98% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,49% des suffrages pour sa part. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la numéro 1 du Rassemblement national qui se plaçait en tête avec 54,42%, devant Emmanuel Macron à 45,58%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Revigny-sur-Ornain lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Brigitte Gaudineau au sommet au premier tour, avec 33,29% dans la cité, qui votait pour la 1ère circonscription de la Meuse. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Bertrand Pancher (Divers droite) chez les électeurs avec 55,85%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Revigny-sur-Ornain Dans la ville de Revigny-sur-Ornain, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Dans la ville, 16,46% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 28,31% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2079,46 €/mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 820 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,88%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (13,42%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Revigny-sur-Ornain mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 37,07% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Revigny-sur-Ornain Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Revigny-sur-Ornain ? Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,29% au premier tour. Au second tour, 41,45% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Revigny-sur-Ornain ? Pour mémoire, au niveau du pays, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Au premier tour de la présidentielle, sur les 1 884 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 70,38% avaient pris part au scrutin. La participation était de 71,64% au second tour, ce qui représentait 1 349 personnes.