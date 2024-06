En direct

19:47 - À Rivières, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 scruté La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 18,21% à Rivières début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 27% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Rivières, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 20,38% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Des législatives qui s'annoncent bien pour le RN à Rivières Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà solide à Rivières entre le score de Jordan Bardella en 2019 (31,88%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (38,98%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 35% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un avantage de Bardella à Rivières le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 274 habitants de Rivières passés par les isoloirs ont en effet choisi le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella a enregistré 38,98% des voix contre Raphaël Glucksmann à 18,21% et Valérie Hayer à 14,37%.

14:32 - 30,43% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Rivières Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. La ville de Rivières avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022. La leader du RN prenait les devants avec 30,43% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,11% et 15,96% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 5,01% des voix. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,05% contre 50,95%.

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Rivières ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient offert un bon résultat pour le RN à Rivières. C'est en effet Caroline Colombier qui se plaçait en tête au premier tour avec 27,07% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Charente. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 50,08%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,92%.

11:02 - Les données démographiques de Rivières révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Rivières, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 012 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 90 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 004 foyers fiscaux. Dans la localité, 15,15% des résidents sont des enfants, et 14,3% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,75% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,13%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2181,76 euros par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Rivières manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Rivières Au fil des élections précédentes, les 2 041 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Début juin, durant les élections européennes, 52,31% des personnes aptes à voter à Rivières s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 55,36% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,67% au premier tour. Au deuxième tour, 48,3% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Rivières cette année ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,31% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 79,16% au premier tour, c'est-à-dire 1 117 personnes.