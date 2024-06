Résultat des législatives à Rohan : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Rohan au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,28% contre 31,35% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,04% et 4,82% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 46,44% contre 53,56%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le parti présidentiel il y a deux ans La fraction d'électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Rohan en 2022, lors des élections du Parlement, avec 19,29% au premier tour, contre 27,47% pour Nicole Le Peih (La République en Marche), Rohan étant partie intégrante de la 3ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés LREM (55,69% contre 44,31% pour le RN). Nicole Le Peih remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Rohan : un regard sur la démographie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Rohan mettent en évidence des tendances claires susceptibles de peser sur les résultats des législatives. Dans la localité, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,09% ont 75 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (26,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 667 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,24%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,8%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Rohan mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,08% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Rohan : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes élections législatives À Rohan, l'un des facteurs principaux des élections législatives 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,15% au premier tour et seulement 50,16% au deuxième tour. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 21,97% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,3% au premier tour. Les études révèlent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?