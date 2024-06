La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Aux européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 11,8% à Roquecourbe. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (5,8%), Marie Toussaint (3,97%) et enfin ceux du PCF Léon Deffontaine (1,83%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 20% sur place. Pour le premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 17,8% des voix dans la commune.

Alors que conclure de cette masse de scores ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Roquecourbe entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 30% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. 40,39% des voix se sont en effet tournées vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Roquecourbe, face à Valérie Hayer à 12,51% et Raphaël Glucksmann à 11,8%. Le mouvement eurosceptique séduisait ainsi 397 électeurs de Roquecourbe.

Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen écrasait le match avec 27,6% au premier round contre 24,54% pour Emmanuel Macron et 15,01% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Jean Lassalle finissait au pied de ce podium avec seulement 10,88% des voix. La cheffe du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 51,46%, devant Emmanuel Macron à 48,54%.

Les législatives 2022 avaient donné un joli score pour le Rassemblement national à Roquecourbe. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription du Tarn, c'est Frédéric Cabrolier qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 25,72%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 57,97%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,03%.

Dans les rues de Roquecourbe, le scrutin est en cours. Avec ses 2 183 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 125 entreprises, Roquecourbe offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 25% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 12,04% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,93% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, 34,91% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 616,22 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère.