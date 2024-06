En direct

19:47 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Roquefort pour ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un leader, a des chances d'en rassembler une part. Au moment des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 15,22% à Roquefort. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle d'EELV ou encore celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 25% sur place. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 20% des voix dans la commune.

18:42 - La progression éclair du Rassemblement national à Roquefort Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Roquefort dans la moyenne française concernant le RN au début du mois Une élection très récente a bouleversé l'équilibre trouvé en 2022. 33,8% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Roquefort, contre Valérie Hayer à 15,22% et Raphaël Glucksmann à 15,22%. Le RN s'est imposé avec pas moins de 242 habitants de Roquefort passés par les isoloirs.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Roquefort lors de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est probablement la principale clé pour juger une tendance politique locale. L'élection suprême avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen prenait une avance notable avec 27,17% au 1er tour contre 26,46% pour Emmanuel Macron et 14,98% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Jean Lassalle finissait au pied de ce podium avec seulement 9,42% des voix. Avec 45,64%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,36%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice précieux au moment des élections qui se jouent. Aux législatives en 2022 à Roquefort, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 20,97% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 36,69% pour Geneviève Darrieussecq (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 59,17%. Geneviève Darrieussecq remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Roquefort et leurs implications électorales Comment les électeurs de Roquefort peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 10,33% et une densité de population de 155 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (24,07%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 758 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (19,56%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,28%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Roquefort mettent en avant une diversité de qualifications, avec 34,51% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Participation à Roquefort : que retenir des précédentes élections ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, 46,58% des électeurs de Roquefort avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 44,54% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,8% au premier tour et seulement 51,24% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Roquefort ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.