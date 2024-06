En direct

19:50 - À Rousson, qui va tirer parti des 32,02% de la Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Rousson, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,02% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une percée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment cumulé 9,46% à Rousson pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la LFI Manon Aubry (5,65%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (3,42%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (9,78%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 26% sur place.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 14 points à Rousson Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des indices émergent… Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 14 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 42% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 47,66% pour Jordan Bardella à Rousson il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant majeur. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a remporté les européennes 2024 à Rousson. Le bulletin attirait 47,66% des voix, devant Léon Deffontaines à 9,78% et Raphaël Glucksmann à 9,46%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Rousson au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection suprême qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut noter que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur score aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait rassemblé 34,02% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 20,66% et 16,46%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 61,74% contre 38,26%).

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent semble plutôt sensé au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives 2022, le RN parvenait en première position à Rousson. C'est en effet Pierre Meurin qui se classait en tête au premier tour avec 34,32% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Gard. C'est pourtant Arnaud Bord (LFI-PS-PC-EELV) qui avait séduit les électeurs de Rousson au second tour, avec 52,50%.

11:02 - Les données démographiques de Rousson révèlent les tendances électorales Comment les électeurs de Rousson peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,27%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (81,38%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,75%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 676 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,55%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,15%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Rousson mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,8% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Rousson : facteurs et implications À Rousson (30340), l'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,14% au premier tour. Au deuxième tour, 51,91% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Rousson ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 26,88% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 23,23% au premier tour.