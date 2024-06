En direct

19:43 - Un vote de gauche estimé entre 32% et 37% à Sabres pour ces législatives L'autre question de ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Sabres, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,52% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 24,9% à Sabres. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 37% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement avancé à Sabres en 5 ans Que tirer des résultats des derniers scrutins ? Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà progressé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine à près de 20% à Sabres ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 27,24% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Sabres il y a trois semaines Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. Le 9 juin en effet, à Sabres, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, avec 27,24% des votes contre Raphaël Glucksmann à 24,9% et Valérie Hayer à 10,51%. Si on entre dans le détail, 140 votants se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - Sabres avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle C'est certainement la présidentielle qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,14% contre 24,93% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Jean Lassalle prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 19,3% et 10,42% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 41,88% contre 58,12%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Sabres ? Le RN ne convainquait pas dans la commune de Sabres en 2022, lors des législatives, avec 12,88% au premier tour, contre 32,52% pour Guy de Barbeyrac (LFI-PS-PC-EELV), Sabres étant partie intégrante de la 1ère circonscription des Landes. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nupes (56,42% contre 43,58% pour le RN). Guy de Barbeyrac remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Sabres et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel impact aura la population de Sabres sur les résultats des législatives ? Avec 37,96% de population active et une densité de population de 7 habitants/km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 20,68% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (32,7%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 510 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,51%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (14,41%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,37%, comme à Sabres, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - C'est l'heure de voter à Sabres : la participation au cœur des préoccupations À Sabres, quelle abstention aux législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Sabres (40630) ? L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des Français, cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, seraient susceptibles de ramener les habitants de Sabres dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,78% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 20,84% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,7% au premier tour et seulement 44,83% au second tour. Quel député détrônera Guy de Barbeyrac dans la 1ère circonscription des Landes ?