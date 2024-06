Résultat des législatives à Sahurs : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quel résultat pour les européennes à Sahurs le 9 juin dernier ? Le résultat de ce 30 juin au soir fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. 35,3% des voix se sont en effet tournées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Sahurs, devant Raphaël Glucksmann à 15,54% et Valérie Hayer à 15,2%. Le RN s'est placé en tête avec pas moins de 209 habitants de Sahurs passés par les urnes.

14:32 - Sahurs avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait réalisé au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Sahurs que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La présidente du mouvement avait engrangé 21,87% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,05%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 22,97% et Marine Le Pen avec 21,87%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 39,66% contre 60,34%).

12:32 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Sahurs ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble logique au moment de l'élection du jour. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Sahurs, comptant 22,26%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 26,26% des voix. Sur la commune de Sahurs, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

11:02 - Sahurs : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La composition démographique et socio-économique de Sahurs définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Le taux de chômage à 6,6% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec 46,91% de population active et une densité de population de 111 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,32%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 599 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,06%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,55%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Sahurs mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,58% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Election à Sahurs : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'observation des derniers scrutins électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Début juin, au moment des élections européennes, 39,02% des personnes en capacité de participer à une élection à Sahurs avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 37,45% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 41,9% au premier tour. Au second tour, 44,52% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Sahurs ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.