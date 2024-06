En direct

19:47 - Un résultat aux législatives entre 17% et 24% à Sailly-lez-Lannoy pour le Nouveau Front populaire ? La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Front populaire ce dimanche ? Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 11,75% à Sailly-lez-Lannoy. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des Verts et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 24% sur place. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 17,78% des votes dans la commune.

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Sailly-lez-Lannoy Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces résultats. Mais des éléments apparaissent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 20% ou plus à Sailly-lez-Lannoy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un cas particulier pour Sailly-lez-Lannoy lors des européennes Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est historique. Regarder juste derrière apparaît donc comme encore plus sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Avec un score de 20,83% en effet, Jordan Bardella a été battu lors des élections du Parlement européen de juin à Sailly-lez-Lannoy par la liste de Valérie Hayer avec 27,54% des électeurs.

14:32 - À Sailly-lez-Lannoy, le résultat de la présidentielle encore bien ancré C'est incontestablement la présidentielle qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Sailly-lez-Lannoy lors du premier tour de la présidentielle avec 46,52%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 14,93%. Sailly-lez-Lannoy n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 12,4% et 6,95% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 24,08% contre 75,92%.

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Sailly-lez-Lannoy ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Sailly-lez-Lannoy en 2022, lors des élections législatives, avec 12,61% au premier tour, contre 45,69% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (LREM), Sailly-lez-Lannoy votant pour la 6ème circonscription du Nord. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Charlotte Parmentier-Lecocq (La République en Marche) au sommet localement.

11:02 - Sailly-lez-Lannoy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Sailly-lez-Lannoy, le scrutin est en cours. Avec ses 33,72% de cadres pour 1 949 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 119 entreprises, Sailly-lez-Lannoy permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (90,42%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,88% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,81% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 669,91 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Sailly-lez-Lannoy, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Sailly-lez-Lannoy Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Sailly-lez-Lannoy (59390) ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,89% au premier tour. Au deuxième tour, 39,76% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Sailly-lez-Lannoy ? Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 17,96% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,98% au premier tour.