19:49 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Sainghin-en-Mélantois convoité La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,9% des voix dans la commune. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 16,44% à Sainghin-en-Mélantois pour le tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce dimanche soir, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 27% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - À Sainghin-en-Mélantois, des candidats RN favoris ? Difficile d'avoir les idées claires après tous ces scores. Mais des éléments émergent… La progression du RN est déjà forte à Sainghin-en-Mélantois entre le score de Jordan Bardella en 2019 (16,87%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,12%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une percée du RN aussi à Sainghin-en-Mélantois le 9 juin ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler aussi avisé au moment d'analyser le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Sainghin-en-Mélantois, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris la première place, avec 23,12% des suffrages face à Valérie Hayer à 23,12% et Raphaël Glucksmann à 16,44%. Ce sont alors 308 électeurs qui ont été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Sainghin-en-Mélantois au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Sainghin-en-Mélantois avec 16,56% contre 41,18% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,08% et 7,27% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 28,36% contre 71,64%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel en 2022 Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Sainghin-en-Mélantois il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,7% au premier tour, contre 43,93% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !), Sainghin-en-Mélantois étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Nord. A l'issue du second tour, c'est encore Charlotte Parmentier-Lecocq qui va cumuler le plus de voix, avec 72,70% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Les données démographiques de Sainghin-en-Mélantois révèlent les tendances électorales En pleine campagne électorale législative, Sainghin-en-Mélantois est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 28,32% de cadres pour 2 848 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. L'existence de 358 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 18,59% des résidents sont des enfants, et 27,64% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 32,42% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 3440,92 € par mois, la commune désire un avenir prospère. En conclusion, à Sainghin-en-Mélantois, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Elections législatives précédentes à Sainghin-en-Mélantois : état des lieuxde la participation Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. Lors des élections européennes de début juin, 59,73% des électeurs de Sainghin-en-Mélantois (Nord) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 61,63% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 57,26% au premier tour. Au deuxième tour, 53,83% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Sainghin-en-Mélantois ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 81,02% au second tour, ce qui représentait 1 819 personnes.