19:51 - Qui vont choisir les supporters de gauche à Sainghin-en-Weppes ? La Nupes, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Front populaire aux législatives 2024 ? A l'occasion du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 24,06% des voix dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 12% à Sainghin-en-Weppes. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 24% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par le RN à Sainghin-en-Weppes Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est pas impossible que le RN termine pas loin des 30% à Sainghin-en-Weppes ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Sainghin-en-Weppes au début du mois ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. C'est en effet la liste de Bardella qui a fini première des élections européennes 2024 à Sainghin-en-Weppes, avec 38,23% des votes exprimés, soit 895 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 16,45%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 12%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Sainghin-en-Weppes au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Sainghin-en-Weppes avec 29,04% contre 31,18% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,98% et 5,23% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,17% contre 54,83%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste la dernière fois Revenir sur le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Avec 22,51% à Sainghin-en-Weppes, le Rassemblement national était devancé par les 28,33% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Chose inattendue : le Rassemblement national arrivera finalement à terminer en tête de ces législatives, avec 50,76%, contre 49,24% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale lors du second round.

11:02 - Sainghin-en-Weppes : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Sainghin-en-Weppes comme dans toute la France. Avec une population de 5 641 habitants répartis dans 2 388 logements, cette agglomération présente une densité de 731 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 271 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 007 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (15,91%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,17% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,46%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 218 € par an. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Sainghin-en-Weppes contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Les élections législatives à Sainghin-en-Weppes (59184) sont lancées Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Début juin, au moment des élections européennes, 44,41% des personnes en âge de participer à une élection à Sainghin-en-Weppes avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 47,04% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,73% au premier tour et seulement 52,51% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Sainghin-en-Weppes ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 22,58% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,3% au premier tour.