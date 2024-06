En direct

19:41 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Alexandre convoité La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son résultat basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Alexandre, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,61% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 10,14% à Saint-Alexandre début juin. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 18% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Des législatives qui sourient déjà au Rassemblement national à Saint-Alexandre Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de données. Mais des éléments émergent… Le RN pourrait se stabiliser à 40% à Saint-Alexandre lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les élections du 9 juin se confirme localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ un tiers des votes dans le pays, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est expéditif, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la localité.

15:31 - 43,64% pour la liste Rassemblement national à Saint-Alexandre début juin Regarder quelques jours en arrière semble encore plus avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Alexandre, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 43,64% des suffrages face à Valérie Hayer à 11,51% et Raphaël Glucksmann à 10,14%.

14:32 - 33,25% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Alexandre C'est sans doute l'élection suprême qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut noter que le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur résultat aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. La leader du parti avait rassemblé 33,25% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 23,08% et 13,9%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 57,84% contre 42,16%).

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si cette rétrospective est à utiliser avec des pincettes… En 2022 pour les législatives, le RN tirait son épingle du jeu à Saint-Alexandre. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Gard, c'est Pierre Meurin qui démarrait en pôle position au premier tour avec 36,04%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 65,38%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,62%.

11:02 - Saint-Alexandre : démographie, élections et stratégies politiques À Saint-Alexandre, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 30,36% de 60 ans et plus. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,67%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 515 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,97%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,35%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Alexandre mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,96% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Saint-Alexandre : analyse du taux d'abstention aux précédentes élections législatives La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Saint-Alexandre (30130). La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Alexandre. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,93% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 82,64% au premier tour, soit 814 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,86% au premier tour et seulement 53,47% au deuxième tour. Quel député remplacera Pierre Meurin dans la 4ème circonscription du Gard ?