En direct

19:49 - Le Nouveau Front populaire pourrait atteindre entre 20% et 21% à Saint-Ambroix à l'issue de ce premier tour La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance dans le brouillard. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Ambroix, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,22% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 9,23% à Saint-Ambroix. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 4,53% de Manon Aubry (LFI), les 3,58% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,33% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 21% cette fois.

18:42 - Des législatives déjà favorables au RN à Saint-Ambroix Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on extrapole la progression du Rassemblement national constatée des dernières européennes au niveau national, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national pourrait s'élever à environ 36% à Saint-Ambroix. Un verdict qui paraît logique compte tenu des suffrages également conquis par le parti dans la ville sur la même période (40,93% pour Jordan Bardella en 2019 et 44,95% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - 44,95% pour le RN à Saint-Ambroix le 9 juin Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a fini première des européennes 2024 à Saint-Ambroix, avec 44,95% des suffrages (565 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 9,86%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 9,23%.

14:32 - 37,2% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Ambroix L'élection à la présidence de la République est certainement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. La commune de Saint-Ambroix avait donné un gros avantage à Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022 puisque la candidate de l'ancien Front national écrasait le match avec 37,2% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 18,22% et 16,47% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 8,92% des suffrages. Marine Le Pen l'avait aussi emporté au second tour avec 61,07%.

12:32 - Quel résultat à Saint-Ambroix pour le RN aux législatives 2024 ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux législatives sera très observé. Les législatives 2022 avaient abouti à un joli départ pour le Rassemblement national à Saint-Ambroix. On retrouvait en effet Pierre Meurin devant ses concurrents au premier tour, avec 28,66% dans la ville, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 56,28%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,72%.

11:02 - Élections à Saint-Ambroix : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Saint-Ambroix, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 32,67% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 272 hab par km² et 34,37% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Un revenu moyen par foyer fiscal de 17 865 euros par an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (8,48%) et le nombre de résidences HLM (5,31% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Ambroix mettent en relief une diversité de qualifications, avec 40,94% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Saint-Ambroix : la mobilisation des citoyens aux législatives L'étude des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 51,54% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Ambroix (Gard) avaient participé au vote. Le taux de participation était de 53,64% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,98% au premier tour et seulement 46,8% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,8% au sein de la localité, à comparer avec un taux de participation de 71,2% au second tour, ce qui représentait 1 805 personnes.