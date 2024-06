En direct

19:48 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Saint-Amé La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'un chef, a des chances d'en rassembler une partie. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 12,19% à Saint-Amé il y a quelques jours. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 22% sur place. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 17,13% des suffrages dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 13 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-Amé Alors que tirer de cette avalanche de données ? La progression du RN, qui se monte déjà à 13 points à Saint-Amé entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 20% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Saint-Amé il y a trois semaines Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi analyser avec attention. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous préoccupe aujourd'hui. Le score de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Amé, à 40,45%, soit 375 voix. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 15,53% et Raphaël Glucksmann à 12,19%.

14:32 - 30,08% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Saint-Amé C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La ville de Saint-Amé avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection suprême de 2022 puisque la cheffe de file du RN l'emportait avec 30,08% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,4% et 16,65% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 5,14% des voix. Avec 48,72%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,28%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Saint-Amé ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si cette observation ne prédit pas le futur… Avec 16,55% à Saint-Amé, le RN était devancé par les 49,42% du binôme Divers droite au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Bis repetita au second tour, le parti voyant encore le binôme Divers droite l'emporter.

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Amé : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Amé, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec une population de 2 151 habitants répartis dans 1 073 logements, cette ville présente une densité de 270 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 146 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 270 foyers fiscaux. Dans la ville, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,9% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 44,48% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,09%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 755 euros/an. En résumé, Saint-Amé incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Saint-Amé Au cours des dernières années, les 2 201 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, 60,38% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Amé (Vosges) avaient participé au vote. La participation était de 57,03% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 52,51% au premier tour et seulement 48,25% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Amé pour les législatives 2024 ? Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 644 personnes en âge de voter au sein de la commune, 81,2% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 81,93% au second tour, soit 1 347 personnes.