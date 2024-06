Résultat des législatives à Saint-Avé : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un électorat de gauche estimé entre 27% et 32% à Saint-Avé pour ces législatives La Nupes, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Au moment des européennes, la liste Glucksmann a glané 19,71% à Saint-Avé. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 5,65% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,35% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,96% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme tournant autour des 32% sur place. La manne semble importante : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Avé, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 27,14% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Saint-Avé Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On ne peut donc pas exclure que le RN arrive à près de 22% ou plus à Saint-Avé ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 24,88% à Saint-Avé début juin Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont le verdict est aussi à étudier de près. D'autant que ce choc a provoqué l'élection qui arrive désormais. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes à Saint-Avé. Le mouvement a enregistré 24,88% des voix, soit 1269 voix, devant Raphaël Glucksmann à 19,71% et Valérie Hayer à 18,65%.

14:32 - Saint-Avé avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 19,58% contre 34,95% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 17,97% et 7,28% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 32,02% contre 67,98%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel la dernière fois Le score obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection législative 2024. Au premier tour des élections législatives 2022, Saint-Avé, couverte par la 1ère circonscription du Morbihan, verra le binôme LREM l'emporter avec 31,50%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 14,23%. Au second tour, c'est encore Anne Le Hénanff qui va remporter le plus de suffrages, avec 54,93% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Les enjeux locaux de Saint-Avé : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Avé se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 11 927 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 734 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 3 368 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (87,85%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Saint-Avé accueille une communauté diversifiée, avec ses 269 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 474 € par an, la ville désire plus de prospérité. Saint-Avé incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Saint-Avé : étude du taux de participation aux élections législatives L'une des grandes inconnues des législatives sera sans aucun doute la participation à Saint-Avé. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,18% au premier tour. Au second tour, 50,81% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Saint-Avé ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 78,86% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 79,39% au deuxième tour, soit 7 313 personnes.