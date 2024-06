Résultat des législatives à Saint-Barthélemy : l'élection 2024 en direct

15:36 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Saint-Barthélemy

C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait engrangé les votes à Saint-Barthélemy au cours de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 27,89% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,44% et 19,39% des voix. La quatrième place était pour Valérie Pécresse, avec 5,98% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,02% contre 52,98%.