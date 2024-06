Résultat des législatives à Saint-Baudelle : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Saint-Baudelle avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Chez les habitants de Saint-Baudelle, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec 17,87%, la représentante du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 36,4% et 18,92% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 72,34% devant Marine Le Pen (27,66%).

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel aux législatives à Saint-Baudelle ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Saint-Baudelle, grappillant 14,79% des votes sur place, contre 54,44% pour Yannick Favennec (La République en Marche). Un score tel et si étendu dans la circonscription qu'il n'y avait pas eu de second round.

11:02 - Élections à Saint-Baudelle : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact auront les habitants de Saint-Baudelle sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 158 hab par km² et un taux de chômage de 4,39%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (6,72%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 522 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,33%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,88%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Baudelle mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,26% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Saint-Baudelle Au fil des dernières années, les 1 228 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, à l'occasion des européennes, 954 personnes en capacité de voter à Saint-Baudelle s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 54,19%), contre un taux de participation de 56,25% en 2019. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,11% des votants de la commune. Le taux de participation était de 80,8% au premier tour, c'est-à-dire 783 personnes. L'inflation dans le pays qui plombe le budget des familles combinée avec les inquiétudes liées au conflit militaire entre la Palestine et Israël, sont notamment susceptibles d'inciter les citoyens de Saint-Baudelle à ne pas rester chez eux.