En direct

19:48 - Les bulletins de la Nupes observés Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. La liste Glucksmann avait obtenu 11,52% à Saint-Benoît-de-Carmaux pour ce tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 33% sur place. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Benoît-de-Carmaux, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 36,62% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt (23,28% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,15% pour Yannick Jadot, 7,62% pour Fabien Roussel et 1,66% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote ?

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-Benoît-de-Carmaux Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Saint-Benoît-de-Carmaux entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera tout proche des 40% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 42,91% pour la liste de Jordan Bardella à Saint-Benoît-de-Carmaux au début du mois Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes à Saint-Benoît-de-Carmaux. Ladite liste a attiré 42,91% des suffrages, devant Raphaël Glucksmann à 11,52% et Léon Deffontaines à 10,63%.

14:32 - 32,73% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Benoît-de-Carmaux La ville de Saint-Benoît-de-Carmaux avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022 puisque la candidate du RN prenait une avance notable avec 32,73% au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 23,28% et 14,42% des voix. Jean Lassalle devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 7,87% des suffrages. En finale deux semaines plus tard, c'est de nouveau Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Saint-Benoît-de-Carmaux avec 61,48%, devant Emmanuel Macron à 38,52%.

12:32 - Karen Erodi (LFI-PS-PC-EELV) en tête lors des législatives il y a deux ans à Saint-Benoît-de-Carmaux Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un enseignement clé au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Benoît-de-Carmaux, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 32,08% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 36,62% pour Karen Erodi (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 45,43%. Karen Erodi s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Élections législatives à Saint-Benoît-de-Carmaux : un éclairage démographique La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Benoît-de-Carmaux façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 18,67%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1801,15 euros/mois, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,84%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,52%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Benoît-de-Carmaux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 13,68% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Benoît-de-Carmaux ? À Saint-Benoît-de-Carmaux (81400), la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,71% au premier tour et seulement 53,31% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Benoît-de-Carmaux cette année ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 749 personnes en âge de voter au sein de la ville, 29,22% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 33,87% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Benoît-de-Carmaux.