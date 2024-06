Résultat des législatives à Saint-Brice-sous-Forêt : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont choisir les supporters de la Nupes disparue à Saint-Brice-sous-Forêt ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Brice-sous-Forêt, le binôme Nupes avait en effet glané 28,93% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 9,19% à Saint-Brice-sous-Forêt. Mais on peut en revanche évaluer un score de 27% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (15,6%), de l'EELV Marie Toussaint (2,9%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,33%).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Saint-Brice-sous-Forêt Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais quelques grandes lignes émergent… L'étiquette RN pourrait se situer à 20% à Saint-Brice-sous-Forêt lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par les européennes s'applique localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 33% des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Saint-Brice-sous-Forêt dans la moyenne française concernant Bardella début juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste de Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Saint-Brice-sous-Forêt, avec 27,96% des électeurs devant la liste emmenée par Marion Maréchal avec 16,13%, suivie par la liste de Manon Aubry avec 15,6%.

14:32 - Saint-Brice-sous-Forêt avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Lors de l'élection suprême, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 25,7% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 24,96%. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 16,81%. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 63,99% contre 36,01% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Romain Eskenazi (Nupes) en avance lors des dernières législatives à Saint-Brice-sous-Forêt Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Saint-Brice-sous-Forêt, obtenant 15,6% des suffrages sur place, contre 28,93% pour Romain Eskenazi (Nupes). La situation restera la même au second tour, le mouvement restant fantomatique et laissant la place à Dominique Da Silva (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Brice-sous-Forêt : ce qu'il faut savoir Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Brice-sous-Forêt se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 15 209 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 277 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans l'agglomération, 42% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 17,45% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 1 377 résidents étrangers, représentant 9,12% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,13%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2713,76 €/mois. À Saint-Brice-sous-Forêt, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les législatives commencent à Saint-Brice-sous-Forêt : la participation en question Le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères décisifs des élections législatives 2024 à Saint-Brice-sous-Forêt. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 37,16% au premier tour. Au second tour, 38,34% des citoyens se sont déplacés. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 72,76% des votants de l'agglomération. Le taux de participation était de 65,25% au second tour, c'est-à-dire 5 784 personnes.