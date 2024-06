Résultat des législatives à Saint-Crépin-Ibouvillers : l'élection 2024 en direct

Analyser le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cette curiosité ne peut prédire le résultat… Les législatives avaient abouti à un bon score pour le Rassemblement national à Saint-Crépin-Ibouvillers. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de l'Oise, c'est Alexandre Sabatou qui arrivait en tête au premier tour avec 34,38%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 68,91%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,09%.

Comment les électeurs de Saint-Crépin-Ibouvillers peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,97%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (79,86%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (11,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 488 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,78%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,34%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Crépin-Ibouvillers mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,66% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.