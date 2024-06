Résultat des législatives à Saint-Denis-de-Gastines : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Saint-Denis-de-Gastines en 2022 ? La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,07% contre 32,78% pour Emmanuel Macron. Saint-Denis-de-Gastines n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 12,93% et 8,45% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 37,75% contre 62,25%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel la dernière fois A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives sera très commenté. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Saint-Denis-de-Gastines en 2022, lors des élections législatives, avec 13,77% au premier tour, contre 63,36% pour Yannick Favennec (Ensemble !), Saint-Denis-de-Gastines étant partie intégrante de la 3ème circonscription de la Mayenne. Saint-Denis-de-Gastines n'aura d'ailleurs pas la chance de confirmer ce choix lors d'un second tour, la circonscription entière ayant élu son représentant à l'Assemblée dès le premier round !

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Denis-de-Gastines : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Saint-Denis-de-Gastines, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 33 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,64%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Avec ses 14,01% d'agriculteurs pour 1 412 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (10,14%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,31%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Denis-de-Gastines mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,25% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Denis-de-Gastines ? Au cours des scrutins électoraux antérieurs, les 1 443 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 49,64% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne), à comparer avec une abstention de 47,54% en 2019. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,84% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 24,35% au premier tour. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?