En direct

19:46 - À Saint-Désir, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à la loupe La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait atteint 11,44% à Saint-Désir pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (3,72%), l'écologiste Marie Toussaint (3,46%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (1,86%) le 9 juin. Soit un total tournant autour des 18% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Désir, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 16,74% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 14 points grappillés en 5 ans par le RN à Saint-Désir Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà gagné 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 31% à Saint-Désir ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel de Bardella à Saint-Désir Le résultat de ces législatives fera probablement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 311 électeurs de Saint-Désir ont en effet préféré la liste RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a cumulé ainsi 41,36% des suffrages devant Valérie Hayer à 16,89% et Raphaël Glucksmann à 11,44%.

14:32 - 29,38% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Désir L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Saint-Désir à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 29,38% des électeurs dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,76% et 13,88% des voix. Saint-Désir n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 8,11% des voix pour sa part. Avec 46,98%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,02%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Désir, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 23,79% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 24,08% pour Jérémie Patrier-Leitus (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (52,37%). Jérémie Patrier-Leitus conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Désir : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel impact auront les habitants de Saint-Désir sur les résultats des élections législatives ? Avec 28% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,33%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (12,87%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 696 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,02%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,86%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Désir mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 39,13% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Désir : l'abstention au cœur des préoccupations À Saint-Désir, quelle abstention aux précédentes élections législatives ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Durant les élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait à 42,72% des votants de Saint-Désir (Calvados). Le taux d'abstention était de 41,63% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,29% au premier tour. Au deuxième tour, 47,62% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Désir ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,95% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 24,83% au premier tour.