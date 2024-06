En direct

19:49 - Les 23,46% de la coalition de gauche font envie La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. Raphaël Glucksmann avait atteint 17,53% à Saint-Drézéry début juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 31% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 23,46% des bulletins dans la commune.

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à Saint-Drézéry Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Saint-Drézéry le 9 juin Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Drézéry, à 33,92%, soit 480 voix. Le RN devançait alors Raphaël Glucksmann à 17,53% et Valérie Hayer à 14,06%.

14:32 - 29,23% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Drézéry C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Drézéry lors du premier tour de la présidentielle avec 29,23%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,32%. Saint-Drézéry n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 18,16% et 7,36% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,3% contre 58,7%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel il y a deux ans Le nombre de votes en faveur du RN sera très commenté pour ces élections, localement. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Drézéry, récoltant 17,61% des votes sur place, contre 25,21% pour Laurence Cristol (La République en Marche). A l'issue du second tour, c'est encore Laurence Cristol qui cumulera le plus de suffrages, avec 56,31% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Drézéry Quel portrait faire de Saint-Drézéry, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 882 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 268 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 20,68% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 19,38% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 8,89%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 37 593 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Saint-Drézéry, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives démarrent à Saint-Drézéry : quel sera le taux de participation ? Ce 30 juin, lors des législatives à Saint-Drézéry (34160), qu'en sera-t-il de la participation ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des familles serait par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Drézéry. Au premier tour de la dernière présidentielle, 83,26% des personnes en capacité de voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 81,01% au deuxième tour, ce qui représentait 1 907 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,39% au premier tour et seulement 51,65% au deuxième tour. Quel député remplacera Laurence Cristol dans la 3ème circonscription de l'Hérault ?