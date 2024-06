En direct

19:50 - Un bloc de gauche estimé entre 19% et 26% à Saint-Étienne-lès-Remiremont pour ces législatives Une autre incertitude de ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,67% des voix dans la localité. Un score à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,64% à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Mais ce sont 26% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (7,43%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,07%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,21%).

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par le RN à Saint-Étienne-lès-Remiremont Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Saint-Étienne-lès-Remiremont entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 30% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 38,71% pour le Rassemblement national à Saint-Étienne-lès-Remiremont le 9 juin dernier Les résultats de ce 30 juin au soir pourraient plutôt se rapprocher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Étienne-lès-Remiremont, avec 38,71%, soit 542 voix. Le mouvement nationaliste a alors doublé Raphaël Glucksmann à 13,64% et Valérie Hayer à 11,5%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Saint-Étienne-lès-Remiremont lors de la dernière présidentielle Le choix du chef de l'Etat est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen s'était illustrée à Saint-Étienne-lès-Remiremont pendant l'élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 27,6% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,05% et 19,94% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 7,76% des voix. Avec 48,26%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,74%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Saint-Étienne-lès-Remiremont ? Le nombre de bulletins en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces législatives. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Étienne-lès-Remiremont, comptant 18,55%des suffrages, alors que les candidats Divers droite obtiendront 45,92% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Divers droite avec 24,47% contre 75,53% pour les vainqueurs. Christophe Naegelen remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Étienne-lès-Remiremont : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Saint-Étienne-lès-Remiremont comme dans toute la France. Avec ses 3 809 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 295 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 303 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (19,43%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 148 résidents étrangers, représentant 3,87% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2104,81 euros/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 15,17%, révélant une situation économique instable. Finalement, à Saint-Étienne-lès-Remiremont, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Étienne-lès-Remiremont ? L'observation des scrutins électoraux précédents permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 2 791 personnes en âge de voter à Saint-Étienne-lès-Remiremont, 48,37% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 49,71% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,74% au premier tour et seulement 53,97% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Étienne-lès-Remiremont ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 24,26% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 25,29% au second tour.