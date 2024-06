Résultat des législatives à Saint-Fiacre-sur-Maine : l'élection 2024 en direct

L'élection du chef de l'Etat est incontestablement la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. Il faut noter que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans à Saint-Fiacre-sur-Maine que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La patronne du parti avait accumulé 13,14% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,89%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 23,22% et Marine Le Pen avec 13,14%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 26,4% contre 73,6%).

Le RN ne convainquait pas dans la commune de Saint-Fiacre-sur-Maine il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 6,62% au premier tour, contre 34,84% pour Bruno Cailleteau (LFI-PS-PC-EELV), Saint-Fiacre-sur-Maine étant partie intégrante de la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place à Sophie Errante (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour la première position localement.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Fiacre-sur-Maine

La démographie et la situation socio-économique de Saint-Fiacre-sur-Maine déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 49,76% de population active et une densité de population de 194 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 6,86% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,81%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 592 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,14%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,0%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,24%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Fiacre-sur-Maine, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.