19:49 - Un résultat aux législatives d'environ 29% à Saint-Geniès-de-Malgoirès pour le Front populaire ? La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Front populaire ce dimanche ? A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 12,82% à Saint-Geniès-de-Malgoirès. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Geniès-de-Malgoirès, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu aussi 29,03% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 11 points à Saint-Geniès-de-Malgoirès Que conclure des résultats des derniers scrutins ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 11 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 45% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 44,97% pour la liste Rassemblement national à Saint-Geniès-de-Malgoirès au début du mois Une élection très récente a détruit l'équilibre établi en 2022. Le 9 juin en effet, à Saint-Geniès-de-Malgoirès, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, glanant 44,97% des votes contre Raphaël Glucksmann à 12,82% et Manon Aubry à 10,51%. Ce qui correspond à 505 bulletins dans la localité.

14:32 - À Saint-Geniès-de-Malgoirès, le résultat de la présidentielle résonne toujours L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de la présidentielle. On remarque que le RN avait réalisé au premier tour un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans à Saint-Geniès-de-Malgoirès que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait engrangé 33,48% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 26% et 14,88%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,56% contre 41,44%).

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Geniès-de-Malgoirès Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN tirait son épingle du jeu à Saint-Geniès-de-Malgoirès. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Gard, c'est Pierre Meurin qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 37,15%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 51,28%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,72%.

11:02 - Élections à Saint-Geniès-de-Malgoirès : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Saint-Geniès-de-Malgoirès, le scrutin est en cours. Avec ses 3 120 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 241 entreprises, Saint-Geniès-de-Malgoirès permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (78,73%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 210 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 9,46%, Saint-Geniès-de-Malgoirès est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 458 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,43%, annonçant une situation économique tendue. Finalement, Saint-Geniès-de-Malgoirès incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Saint-Geniès-de-Malgoirès Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières consultations politiques. Au moment des dernières européennes, le pourcentage de participation représentait 52,42% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Geniès-de-Malgoirès, à comparer avec une participation de 48,27% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 43,87% au premier tour et seulement 44,04% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Geniès-de-Malgoirès ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,46% au sein de la commune, à comparer avec un taux de participation de 71,04% au second tour, ce qui représentait 1 585 personnes.