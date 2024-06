En direct

19:47 - Les 25,47% de la coalition de gauche font envie L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 25,47% des bulletins dans la commune. Une somme à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 19,76% à Saint-Geniès-des-Mourgues. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit un total de 35% sur place.

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par le RN à Saint-Geniès-des-Mourgues Que peut-on tirer de cette combinaison de données ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Saint-Geniès-des-Mourgues entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 24% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Saint-Geniès-des-Mourgues le 9 juin Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN de Bardella qui a fini première des européennes 2024 à Saint-Geniès-des-Mourgues, avec 27,38% des votes exprimés devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 19,76%, suivie par Valérie Hayer avec 15,24%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Saint-Geniès-des-Mourgues au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du président de la République. Avec 19,03%, c'est un trop faible score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Saint-Geniès-des-Mourgues au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 27,54% et 23,07% des voix. Le deuxième tour de scrutin laissera sur le carreau la candidate du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 63,87% contre 36,13% pour Le Pen.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Saint-Geniès-des-Mourgues Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Au premier tour des législatives 2022, Saint-Geniès-des-Mourgues, couverte par la 3ème circonscription de l'Hérault, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 30,17%, alors que le RN sera derrière à 16,18%. Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant également le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

11:02 - Saint-Geniès-des-Mourgues aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Saint-Geniès-des-Mourgues, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 978 logements pour 2 077 habitants, la densité de la commune est de 163 hab par km². Avec 180 entreprises, Saint-Geniès-des-Mourgues permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (85,17%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,95% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,2%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3120,67 €/mois. Pour finir, Saint-Geniès-des-Mourgues incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives sont lancées à Saint-Geniès-des-Mourgues : scrutin en cours Le taux d'abstention constituera indéniablement un critère fort du scrutin législatif 2024 à Saint-Geniès-des-Mourgues (34160). Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 57,64% au premier tour et seulement 55,65% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Geniès-des-Mourgues ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 84,24% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 80,35% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 362 personnes. Les campagnes pour faire "barrage" au Rassemblement national seraient par exemple en mesure de ramener les habitants de Saint-Geniès-des-Mourgues vers les urnes.