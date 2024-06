Résultat des législatives à Saint-Georges-Buttavent : l'élection 2024 en direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Saint-Georges-Buttavent au premier tour de l'élection présidentielle

C'est probablement le scrutin présidentiel qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Georges-Buttavent lors du premier tour de la présidentielle avec 36,61%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,79%. Saint-Georges-Buttavent n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 14,91% et 5,7% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 37,95% contre 62,05%.