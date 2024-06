Résultat des législatives à Saint-Gérand : l'élection 2024 en direct

15:36 - Marine Le Pen en tête à Saint-Gérand-Croixanvec au premier tour de l'élection présidentielle

La commune de Saint-Gérand-Croixanvec avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022 puisque la leader du parti frontiste prenait une avance notable avec 31,87% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 30,18% et 12,05% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 5,7% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,92% contre 52,08%.